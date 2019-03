Milieuclubs zien hoopgevend signaal van Rutte

De door premier Mark Rutte aangekondigde CO2-heffing voor bedrijven, valt in goede aarde bij de milieuorganisaties en vakbond FNV. „Dit is een hoopgevend signaal. Dit is wat het klimaat nodig heeft en waarom 40.000 mensen afgelopen zondag de straat op gingen”, stellen organisaties als Milieudefensie, Greenpeace en Natuur & Milieu.

De organisaties dringen al langer aan op plannen „die de vervuiler laat betalen in plaats van de burger voor de kosten te laten opdraaien.” Een beperkte CO2-heffing is een van die maatregelen. De opbrengsten uit deze heffing zouden kunnen worden teruggegeven aan bedrijven die stappen nemen om te vergroenen, voor maatregelen die een echte transitie naar een schone energievoorziening opleveren, aldus de milieubeweging.