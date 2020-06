Milieuclubs omarmen onderzoek vrachtvaart Waddenzee

De Waddenvereniging en Greenpeace reageren instemmend op de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om tegen te gaan dat vrachtschepen vlak langs de Waddeneilanden varen bij een noordwesterstorm. De Waddenvereniging pleit er zelfs voor om bij zulk noodweer ook geen vrachtschepen toe te laten over de alternatieve, meer noordelijk gelegen route via de Noordzee.

De raad deed de aanbevelingen in een rapport over de milieuramp met het containerschip MSC Zoe die begin vorig jaar plaatsvond in het Waddengebied. Tijdens een hevige noordwesterstorm verloor het schip in totaal 3 miljoen kilo lading, waarvan de brokstukken aanspoelden op de Waddeneilanden en de kust van het Groningse en Friese vasteland.

De Zoe vaarde over de zuidelijke route door de Waddenzee, die vlak langs de eilanden loopt, en dat moet volgens de OVV voortaan worden voorkomen bij een noordwesterstorm. Een woordvoerster van Waddenvereniging pleit er zelfs voor om schepen dan aan te leggen in een haven of voor anker te laten liggen, en deze niet door het noorden van de Waddenzee te laten varen. Ook dat kan volgens haar misgaan.

De zegsvrouw staat bovendien achter de suggestie van de OVV om de Kustwacht meer bevoegdheden te geven om containerschepen te begeleiden. „Daar is wel winst te behalen.” Volgens haar heeft de kustwacht nu ook niet genoeg schepen rondvaren in de Waddenzee om op te merken dat een vrachtschip lading verliest en in te grijpen.

De onderzoekers doen ook een oproep aan de containerscheepvaart om afspraken te maken over het sjormateriaal waarmee containers worden vastgemaakt. De kabels moeten bestand zijn tegen de krachten waarmee MSC Zoe te maken kreeg. De Waddenvereniging is van mening dat schepen tegenwoordig zo groot zijn dat de krachten die vrijkomen bij een zware storm zelfs met het beste sjormateriaal niet tegen te houden zijn. Daarom pleit de milieuclub ervoor om met kleinere schepen te gaan varen.