Milieuclubs: invoering statiegeld historische overwinning

Milieuorganisaties zijn blij met de stap van het kabinet om per 1 juli 2021 statiegeld in te voeren op kleine plastic flesjes. „Deze beslissing is een historische overwinning in de strijd tegen plastic vervuiling. Hier hebben we ons jaren voor ingezet”, reageren milieuorganisaties Recycling Netwerk Benelux, Natuur & Milieu, de Plastic Soup Surfer, Plastic Soup Foundation, Greenpeace en Stichting De Noordzee.

De milieuorganisaties hopen echter dat het kabinet nog een stap verder gaat met de invoering van statiegeld op blikjes. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) liet weten dat als de afgesproken doelen in het najaar van 2021 niet worden gehaald, ook statiegeld op blik volgt.

Natuur & Milieu had liever gezien dat statiegeld op blik ook per 2021 ingevoerd zou worden. „Ontzettend zonde dat blikjes nu niet meteen meegaan met de invoering van statiegeld voor kleine flesjes”, reageert Marjolein Demmers, directeur bij Natuur & Milieu. „Er is geen enkele reden om aan te nemen dat we blikjes zonder statiegeld wel effectief uit het zwerfafval kunnen houden.”