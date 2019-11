Milieuclubs: Het kabinet zakt door het ijs

„Het kabinet zakt door het ijs. 2019 was een jaar waarin zich wereldwijd grote klimaatrampen voltrokken en mensen getroffen werden die daar niet verantwoordelijk voor zijn. De hoogste rechter van het land heeft bepaald dat het zeker moet zijn dat Nederland aan het Urgenda-vonnis voldoet. De rekenmeesters laten zien dat het kabinet dit niet lukt.”

Dat is de reactie van Greenpeace en Milieudefensie op de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Die concludeerde dat het aangescherpte Klimaatakkoord dat het kabinet eind juni presenteerde, nog altijd tekortschiet. De voorgestelde maatregelen leiden niet tot de beoogde afname van de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent in de periode 1990 tot en met 2030, aldus het PBL.

„Het kabinet waagt de gok om het vonnis niet te halen en zet zo onze toekomst op het spel. Om zeker te weten dat aan het vonnis wordt voldaan, is veel meer nodig: meer boeren met minder vee, het verlagen van de maximumsnelheid en de miljarden aan biomassa-subsidies schrappen en gebruiken om kolencentrales te sluiten”, stellen de milieuclubs.

Ook de directeur van Natuur & Milieu Marjolein Demmers benadrukt het belang van dit soort maatregelen. Ze noemt het „onbegrijpelijk dat het zelfbenoemde groenste kabinet ooit niet de extra kansen pakt die wel voorhanden zijn”. „We weten al zo lang dat er meer nodig is. Het is cruciaal dat het kabinet nu doorpakt. Als het dit jaar nog extra maatregelen in gang zet, kan het kabinet een goed fundament leggen voor de komende jaren.”