Milieuclubs en omwonenden Eelde: niet meer militaire vluchten

Milieuclubs en omwonenden van Groningen Airport Eelde zien niets in de plannen van de luchthaven om meer militair verkeer af te handelen. Dat laat een viertal organisaties weten in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), de Tweede Kamer, en de gemeenteraden en provinciebesturen in Groningen en Drenthe die het vliegveld financieren. De briefschrijvers vrezen dat de omliggende natuur en de toeristische sector hierdoor schade wordt toegebracht.

Luchthaven Eelde opperde de uitbreidingsplannen onlangs in een reactie op de luchtvaartnota van Van Nieuwenhuizen. In deze nota zijn de kaders geschetst voor de ontwikkeling van het vliegverkeer tot en met 2050. Eelde beklaagde dat er te veel aandacht uitging naar grotere luchthavens zoals Schiphol en Eindhoven en eiste meer uitbreidingsmogelijkheden. De Groningse luchthaven wil daarom meer militaire vluchten kunnen afhandelen. Ook wil de luchthaven samen met Maastricht Aachen Airport onderdeel worden van de Schiphol Group.

„Wij zijn verontrust en verontwaardigd over deze provocatie van de luchthavendirectie”, schrijven Natuur en Milieufederatie Drenthe, Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde, IVN Eelde/Paterswolde en Stichting Het Drentse Landschap. „Wij zien het verzoek om militaire straalvliegtuigen toe te staan als minachting voor de omgeving, die hiermee overvallen wordt.”