Milieuclubs blij met klimaatuitspraak Hoge Raad

Greenpeace heeft juichend gereageerd op het vonnis van de Hoge Raad. „De regering moet nu aan de slag, er is geen tijd te verliezen. Het sluiten van kolencentrales en megastallen zijn maatregelen die voor de hand liggen, maar die de regering telkens voor zich uitschuift. Er moet nu fors ingegrepen worden en dat heeft de regering uitsluitend aan zichzelf te danken. Want dit vonnis is jarenlang lang niet serieus genomen door Rutte”, aldus Faiza Oulahsen van de milieuorganisatie.

De Jonge Klimaatbeweging, vertegenwoordiger van Nederlandse jongeren in klimaatbeleid, is ook zeer positief over de uitspraak. Voorzitter Werner Schouten: „Deze uitspraak biedt een unieke kans om 2020 het jaar van de actie te maken waarin we in korte tijd onze emissies reduceren en de fundamenten leggen voor de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in 2050.”

Ook Milieudefensie is opgetogen over de uitspraak: „Deze uitspraak is een belangrijke winst voor mens en milieu wereldwijd. Er worden nu al mensenrechten geschonden door de gevolgen van klimaatverandering. Dat de Nederlandse staat nu meer moet doen tegen de klimaatcrisis is daarom een belangrijke overwinning. Het verdient alle lof dat Urgenda deze zaak gevoerd heeft.”

Namens Oxfam Novib reageert klimaatexpert Hugo Hooijer: „De uitspraak van de Hoge Raad dwingt de overheid om vergaande maatregelen te nemen om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat is hard nodig, omdat de gevolgen van klimaatverandering nu al een grote impact hebben in de armste en meest kwetsbare mensen in de wereld. De uitspraak dwingt Nederland om zelf initiatief te nemen en niet langer te wachten op internationale overeenstemming.”