Milieuclub die stikstofzaak won: presentatie rammelt

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vindt dat de onderzoekers die de stikstofuitstoot en -depositie hebben doorgerekend voor het Mesdag Zuivelfonds „op te veel punten de materie niet goed hebben begrepen”. Voorzitter Johan Vollenbroek oordeelt dat de presentatie die de onderzoekers gaven in Den Haag „rammelt en op punten intern tegenstrijdig is”.

Vollenbroek mist onderbouwing en noemt vijftien punten uit de presentatie die volgens hem onjuist waren, van cijfers tot interpretatie van overheidsbeleid. Hij noemt bijvoorbeeld de stelling dat ammoniak heel dichtbij de bron terecht zou komen onjuist. „Verspreiding vindt plaats tot op vele tientallen kilometers.” Dat staat overigens ook op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

MOB is de organisatie die de rechtszaak tegen het stikstofbeleid van de overheid won. Een tegenstrijdigheid vindt MOB dat de onderzoekers enerzijds stellen dat het verkeer - inclusief scheepvaart - 41 procent van de stikstofneerslag in de natuur veroorzaakt, maar tegelijkertijd stellen dat snelheidsbeperking op wegen nauwelijks iets oplevert. „Het is het één of het ander. Als Mesdag gelijk heeft, zou dit pleiten voor dag en nacht maximaal 90 kilometer per uur rijden én invoering van rekeningrijden.” Vanaf 16 maart geldt overdag een snelheidslimiet van 100 per uur op de snelwegen.