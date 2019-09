Milieubeweging niet onder indruk van zet Shell

Milieuorganisaties reageren sceptisch op de ondertekening van het Klimaatakkoord door Shell Nederland. „Shells steun voor het Nederlandse Klimaatakkoord is niks waard als het zelf de internationale klimaatdoelen blijft saboteren”, vindt Milieudefensie.

Ook Greenpeace is niet enthousiast. „Het klimaatakkoord dat er nu ligt is helaas niet genoeg om de klimaatcrisis te bestrijden en Nederland toekomstbestendig te maken”, vindt de organisatie. Volgens Greenpeace „zegt het eigenlijk al voldoende” dat Shell het akkoord ‘erg stevig’ noemt, terwijl Greenpeace het juist niet ondertekent, omdat het wat de milieuorganisatie betreft te zwak is.

Milieudefensie en Greenpeace merken beide op dat Shell in de steunbetuiging het belang van de subsidieregeling voor de overgang naar duurzame energie benadrukt. President-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland schrijft dat de regeling „zo uitgewerkt dient te worden dat het bedrijfsleven ook kan investeren in projecten die CO2-uitstoot verlagen. Deze regeling is essentieel.”

„Dat geld kan Shell prima zelf opbrengen”, reageert campagneleider Freek Bersch van Milieudefensie. Hij vindt bovendien dat de groene activiteiten van het bedrijf „schril afsteken” tegen de vele miljarden die het concern nog in olie en gas wil investeren.

Ook Greenpeace vindt het onwenselijk dat een multinational als Shell subsidies ontvangt „terwijl burgers en het MKB de verduurzaming het hardst voelen in hun portemonnee en zelf de kosten moeten ophoesten”.

Milieudefensie heeft eerder dit jaar een rechtszaak tegen Shell aangespannen om het bedrijf te dwingen tot het drastisch verlagen van zijn uitstoot van broeikasgassen. Wanneer de zaak voor de rechter zal dienen is nog onbekend. Shell heeft eerst tot half november om te reageren op de dagvaarding, zegt een woordvoerder van de milieuorganisatie.