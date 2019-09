Milieubeweging: minder vee is minder stikstof

Milieuorganisaties missen in de kabinetsplannen voor het komende jaar goede oplossingen voor het stikstofprobleem. Greenpeace en Milieudefensie pleiten voor inkrimping van de veestapel, zodat de uitstoot daalt. „De woningbouw ligt nagenoeg stil, terwijl verkeer en veeteelt veel meer stikstof uitstoten”, reageert directeur Donald Pols op de Miljoenennota.

Wat Milieudefensie betreft gaat de overheid boeren uitkopen „voor een eerlijke prijs”. „Rutte en co moeten laten zien dat Nederland vanaf nu normaal met de natuur kan omgaan”, aldus Pols. „Koopkrachtplaatjes zijn waardeloos zolang het kabinet niets doet aan het stikstofprobleem.”

Ook Greenpeace vindt dat de veestapel kleiner moet. De organisatie beschouwt de stikstofproblemen als uiting van een wereldwijde ‘klimaat- en biodiversiteitscrisis’.

De uitstoot van te veel stikstof verstoort de natuur. Bouw- en infrastructuurprojecten in de omgeving van beschermde zogeheten Natura 2000-gebieden liggen al maanden stil, omdat de regels voor de stikstofuitstoot volgens de Raad van State niet deugen.

Greenpeace-directeur Joris Thijssen is verder blij dat er een Nederlandse CO2-heffing komt voor bedrijven, maar hij is er niet gerust op dat vervuilende multinationals als Shell, RWE en Tata Steel daadwerkelijk hun aandeel zullen bijdragen.

„De deur naar uitzonderingen blijft toch open, het is een schimmig beleid welke multinational wel of niet opdraait voor de klimaatkosten”, vindt Thijssen. Hij reageert wel met instemming op het pleidooi van het kabinet voor een „innovatief bedrijfsleven”, wat volgens Greenpeace ook moet inhouden dat grote bedrijven hun verduurzaming zelf betalen. Verder pleit de milieuorganisatie met verwijzing naar de verwoestende bosbranden in de Amazone en in Siberië voor wet- en regelgeving om bossen wereldwijd beter te beschermen.