‘Mijn kind is op klaarlichte dag doodgeschoten’

„Dat wil je als moeder niet horen: dat je kind op klaarlichte dag is doodgeschoten.” Dat zei de moeder van een van de drie personen die door Gökmen T. in een tram in Utrecht werd doodgeschoten aan het slot van de eerste dag van de strafzaak tegen de 38-jarige Utrechter.

Het 28-jarige slachtoffer werd op 18 maart van heel dichtbij door de schutter in de tram neergeschoten. Hij bezweek niet lang daarna aan zijn verwondingen. Ook zijn zus sprak maandag in de rechtszaal. Ze sprak verdachte T. rechtstreeks aan. „Jij die het recht dacht te hebben onschuldige mensen te vermoorden.”

Bij de aanslag kwamen vier mensen om. T. reageerde niet op de verklaringen.