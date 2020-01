Klanten van ING hebben maandag een aantal uren geen overboekingen kunnen doen via de app of Mijn ING. De bank meldde de storing rond 16.00 uur, tegen 20.00 uur was die opgelost en konden mensen weer bankieren.

Klanten konden wel inloggen en hun saldo opvragen. ING adviseert klanten hun af- en bijschrijvingen te checken of te kijken of hun overschrijving verwerkt is. Zo niet, dan kunnen ze deze opnieuw doen.