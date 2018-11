„Migranten vaker verdacht van misdrijf”

Migranten die in de afgelopen drie jaar naar Nederland zijn gekomen, worden vaker verdacht van een misdrijf dan andere Nederlanders. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Politie die zijn opgevraagd door De Telegraaf.

De krant meldt dat per tienduizend asielzoekers 482 worden verdacht van een misdrijf. Bij andere inwoners van Nederland ligt dit aantal op 91 per tienduizend.

Bijna vierduizend asielzoekers en statushouders worden door de politie verdacht van ongeveer vijfduizend misdrijven.

Voor het eerst is er nu een totaalbeeld over het aantal verdachten in de grote groep migranten die sinds 2015 in ons land asiel aanvroeg. Nieuw is dat nu ook verdachten worden meegeteld die statushouder zijn.