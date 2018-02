Mies Bouwman overleden

Televisiepresentatrice Mies Bouwman is maandagmiddag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar zoon Joost Timp gezegd. Ze overleed thuis in het bijzijn van haar kinderen.

Bouwman begon haar televisiecarriere in 1951 bij de KRO, maar werd vooral bekend door de eerste live marathon-uitzending uit de Nederlandse tv-geschiedenis Het Dorp in 1962. Daarna verspeelde ze al snel haar goede naam bij het grote publiek door deel te nemen aan het omstreden programma Zo is het toevallig ook nog ’s een keer. Het werd een enorme rel.