Bij zo’n 25.000 aansluitingen in Midden-Limburg komt zondagochtend geen water uit de kraan. Dat komt door een storing in een verdeelstation in Herten, gemeente Roermond, zei een woordvoerder van Waterleidingmaatschappij Limburg (WML).

Hoe lang de storing gaat duren, is onbekend. Ook over de oorzaak van de storing kon de woordvoerder nog niets zeggen. De storing begon rond 9.55 uur.