Middelkoop (SGP) wethouder Urk

SGP-raadslid Nathanaël Middelkoop (27) volgt zijn partijgenoot Geert Post op als wethouder van Urk. Dat maakte de selectieadviescommissie van de plaatselijke SGP donderdag bekend.

Post, wethouder sinds 2010, trad op 29 september af nadat bekend werd dat hij vervoersmanager is in het bedrijf van zijn zoon, die door de Britse douane is gearresteerd toen harddrugs in zijn vrachtwagen werden gevonden.

De selectieadviescommissie verspreidde een oproep onder de plaatselijke SGP-leden om zich te melden als kandidaat. Daarop hebben zeven personen gereageerd. Volgens de commissie bleken meerdere personen benoembaar. Volgens fractieleider Bakker werd Middelkoop gekozen omdat hij het meest bekend is met de lopende dossiers en de plannen van de gemeenteraad en het college.

Middelkoop is sinds 2015 actief binnen de SGP, eerst als lid van de schaduwfractie van de statenfractie Flevoland, vervolgens als bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de SGP en sinds 2018 als raadslid. Hij werkt als beleidsmedewerker bij VisNed en is uit dien hoofde secretaris/woordvoerder van het Waddenzee Visserij Platform en bestuurslid van de Stichting Sectorraad Visserij.