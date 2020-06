Middeleeuwse muurschildering op zolder Den Bosch ontdekt

In Den Bosch is op de zolder van een pand aan de Verwersstraat een wandschildering uit de middeleeuwen gevonden. De gemeentelijke afdeling Erfgoed ‘s-Hertogenbosch noemt het een opvallende ontdekking. Niet alleen betekent de muurschildering dat de kamer in het achterhuis al in de middeleeuwen voor bewoning werd gebruikt, maar het is in Den Bosch ook de eerste die op een zolder is aangetroffen.

De schildering zit op de muur tussen het voor- en achterhuis. Ruim vijfhonderd jaar later is volgens de gemeentelijke afdeling nog goed te zien wat er is geschilderd: een rood gordijn dat is opgehangen aan een zwarte roede met een krullend touw. „Door een gordijn op de muur te schilderen, krijgt een kamer een rijkere uitstraling zonder dat het veel geld kost”, aldus de afdeling.

Tot nu toe waren laatmiddeleeuwse muurschilderingen alleen op de begane grond of eerste verdieping aangetroffen. „Dit waren de belangrijkste woonvertrekken. De zolder gebruikten de bewoners vaak alleen als opslagruimte.” Soms sliep er een bediende op de zolder. „Maar het is onwaarschijnlijk dat ze daarvoor een muur beschilderden. Door deze vondst weten we nu dus dat bovenin het achterhuis aan de Verwersstraat 75 al in de late middeleeuwen mensen woonden. Waarschijnlijk was dit hun slaapkamer.”

De ruimten in het achterhuis waren in ieder geval de belangrijkste woonvertrekken, aldus Erfgoed ‘s-Hertogenbosch. „Dit zien we aan de manier waarop de kamers zijn afgewerkt. De plafonds zijn gemaakt van strak gezaagde balken en een haard verwarmde de kamers. Op de begane grond was het plafond zelfs afgewerkt met spreidsel: een dunne laag hout die de balken van de vloer op de eerste verdieping scheidt. Hierdoor kon stof niet door de naden naar beneden vallen op de bewoners en de meubels.”