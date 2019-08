Middelburgs stadhuis: bouwen met lego voor gevorderden

Zo’n 30.000 steentjes had hij ervoor nodig. Jeroen Struijs uit Reeuwijk bouwde met lego een 1,5 meter hoge replica van het historische stadhuis van Middelburg.

„De mensen drommen soms echt samen om ernaar te kijken”, vertelt Jan de Vlieger, eigenaar van boekhandel De Drvkkery in Middelburg. Tot half oktober staat de replica van het stadhuis van de Zeeuwse hoofdstad in zijn zaak opgesteld. De Vlieger begrijpt die belangstelling wel. „Wie heeft er als kind nu níét met lego gespeeld? Iedereen die naar dit prachtige miniatuurgebouw kijkt kan zich een voorstelling maken van hoe het steentje voor steentje is opgebouwd.”

Vakantie

Jeroen Struijs is in het dagelijks leven steward bij KLM, maar maakte in zijn vrije tijd al replica’s van het monumentale stadhuis van Gouda en dat van het stadje Veere. En nu dus dat van Middelburg. „Als kind ben ik vaak in Zeeland op vakantie geweest en mijn ouders hebben mij toen geleerd om te genieten van de schoonheid van dit soort middeleeuwse gebouwen. Ik heb bovendien een band met Zeeland: mijn oma van moederskant is geboren in Middelburg en mijn oma van vaderskant was een Thoolse.”

Toen na honderd uren monnikenwerk zijn replica klaar was, zocht Struijs een plek in Middelburg om zijn creatie te exposeren. Hij legde contact met het Middelburgse Facebookplatform ”Wij zijn de stad”. „Edwin Mijnsbergen van dat platform plaatste een oproep”, aldus Struijs. „Heel veel bedrijven en organisaties, waaronder University College Roosevelt, dat in het stadhuis zit, reageerden hierop maar mijn keus viel op De Drvkkery. Deze ligt niet alleen aan de Markt, op een steenworp afstand van het echte stadhuis, maar heeft ook heel veel aanloop. Ik vind het fijn als zo veel mogelijk mensen van mijn replica kunnen genieten.”

Struijs bouwde zijn 27 kilo wegende miniatuur aan de hand van een bouwtekening van het stadhuis waar hij de hand op wist te leggen. „Die tekening hielp me enorm om de afmetingen te vertalen naar verhoudingen op legoformaat”, legt hij uit.

Twaalf delen

Hij begon met het bouwen van de toren, en heeft vervolgens de rest van het stadhuis opgetrokken. „Dat gebeurde in delen. Ik heb die delen –twaalf in totaal– met de auto naar Middelburg vervoerd, goed beschermd door kussens. In De Drvkkery heb ik ze weer tot één geheel samengevoegd.”

Struijs is alweer bezig met een nieuw project, dat ook een Zeeuws tintje heeft: hij wil de Indrapoera nabouwen van lego. Dit passagiersschip, dat ooit op het voormalige Nederlands-Indië voer, werd gebouwd op de Vlissingse scheepswerf De Schelde. „Mijn vader heeft er nog als stuurmansleerling op gevaren.” Het betekent wel dat Struijs zijn Middelburgse stadhuis moet afbreken. „Ik heb de steentjes nodig.”