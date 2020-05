Middelbare scholieren moeten gespreid naar school

Zodra de middelbare scholen weer opengaan, begin juni, moeten de leerlingen gespreid naar school. Dat staat in een gezamenlijk protocol van onderwijsorganisaties, waaronder de VO-Raad en de onderwijsbonden. Dat meldt de VO-Raad na berichtgeving door de NOS.

Volgens het protocol moeten de scholieren 1,5 meter afstand houden van elkaar en docenten. Voor de meeste scholen betekenen de nieuwe maatregelen dat slechts een derde tot een kwart van de leerlingen tegelijkertijd op school kan zijn.

Ook staat in het protocol dat leerlingen zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal blijven en docenten wisselen van lokaal. Door de hele school staan desinfectiemiddelen. De kantines blijven dicht en de lunch moet worden genuttigd in het lokaal.

Een definitief besluit over het openen van de middelbare scholen volgt uiterlijk op 20 mei.