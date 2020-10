Middelbare scholieren dringend verzocht mondkapjes te dragen

Middelbare scholieren krijgen vanaf maandag het dringende advies om buiten de lessen een mondkapje te dragen. Dat besloot het ministerie van Onderwijs vorige week, na overleg met de VO-raad.

Leerlingen mogen het mondkapje weer afdoen zodra ze in de klas zitten. Ook tijdens praktijklessen is het gewenst dat leerlingen een mondkapje dragen als ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden met de leraar. Dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid, bijvoorbeeld tijdens praktijklessen waar gekookt of gelast wordt. Onderling hoeven middelbare scholieren geen afstand te houden.

Schoolbesturen mogen zelf beslissen of een mondkapje verplicht wordt op hun scholen. Dat moet altijd in overleg met de medezeggenschapsraad, waarin onder anderen ouders en personeelsleden zitten.

Het advies geldt niet voor kinderen op basisscholen. De kans dat jonge kinderen het virus verspreiden is aanzienlijk lager, aldus het ministerie.