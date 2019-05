Michael P.: ‘oprecht spijt’ van moord op Anne

Michael P. (29) heeft woensdag aan het eind van zijn proces in hoger beroep opnieuw spijt betuigd over het leed wat hij heeft aangericht. P. verkrachtte, ontvoerde en doodde de 25-jarige Anne Faber op 29 september 2017. "Vreselijke feiten", aldus P. in zijn - korte - laatste woord, "ik ben mij daarvan diep bewust en heb er erg veel spijt van."

P. zei zich vaak af te vragen wat er van Faber zou zijn geworden, als hij haar niet zou hebben gedood. Over Fabers familieleden zei hij dat hij weet dat zij hem haten "en terecht".

P. bood zijn excuses aan aan advocaat-generaal Jan Willem Grimbergen, op wie hij dinsdag tijdens een korte ondervraging geagiteerd en dreigend reageerde.

De rechtbank veroordeelde P. vorig jaar tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging, conform de eis van het OM. Het OM eiste die straf dinsdag opnieuw.

Het hof doet uitspraak op 5 juli.