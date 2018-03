Michael P. niet bij zitting over oude straf

Michael P., verdachte van de moord op Anne Faber, is donderdag niet verschenen tijdens een zitting bij de rechtbank in Arnhem over het uitzitten van het restant van een oude straf.

P. werd in 2012 in hoger beroep veroordeeld tot elf jaar cel voor de verkrachting van twee meisjes in Nijkerk en voor het plegen van straatroven. Dit jaar zou P. tweederde van die straf erop hebben zitten. Ter voorbereiding op zijn terugkeer in de samenleving, zat hij vorig jaar in een kliniek in Den Dolder. Hij mocht ook naar buiten.

P. heeft bekend dat hij, terwijl hij in die kliniek verbleef, op 29 september vorig jaar Anne Faber (25) van haar fiets heeft getrokken en haar vervolgens heeft verkracht en gedood. Op zijn aanwijzingen vond de politie het lichaam van het slachtoffer in Zeewolde, bijna twee weken na haar verdwijning.

Met deze ernstige feiten heeft P. wat het OM betreft zijn recht op voorwaardelijke invrijheidstelling in de oude zaak verspeeld. Na het uitzitten van tweederde van zijn straf kan een veroordeelde onder voorwaarden vrijkomen.

Het OM wil dat P. de elf jaar volledig uitzit.