Michael P.: Ik heb geen eerlijk proces gehad

Michael P., veroordeeld voor het verkrachten en doden van Anne Faber (25) in september 2017, vindt dat hij bij de rechtbank in Utrecht geen rechtvaardig proces heeft gehad. De rechter was volgens hem niet onpartijdig en er was veel druk vanuit de media en de politiek. Dit is een van de redenen waarom P. in hoger beroep is gegaan tegen het vonnis van de rechtbank, die hem vorig jaar 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging heeft opgelegd.

Dinsdag begon het proces in hoger beroep bij het hof in Arnhem. De voorzitter van het hof vatte de bezwaren van P. (29) samen. Behalve klachten over het gebrek aan rechtvaardigheid heeft P. moeite met de manier waarop de politie hem na zijn arrestatie zou hebben behandeld. De politie paste geweld op hem toe, om zo snel mogelijk te weten te komen waar Anne Faber zich op dat moment bevond. P. vindt dat hij daarom strafvermindering had moeten krijgen. De rechtbank ging daar niet in mee.

P. zei dinsdag dat hij bij zijn eerder afgelegde, bekennende verklaring blijft. Er zijn niettemin altijd twijfels gebleven over die verklaring. De rechtbank stelde destijds ook vast dat P. vermoedelijk geen volledige openheid van zaken heeft gegeven.

Een van de onopgehelderde vragen is waar de sieraden van Faber zijn gebleven. P. heeft altijd volgehouden dat hij geen sieraden heeft gezien dan wel dat hij niet weet waar deze zijn gebleven. Op vragen van het hof bleef hij daarbij.

Een getuige, die met P. in de kliniek in Den Dolder zat, heeft bij de onderzoeksrechter van het hof verklaard dat P. tijdens een fietstocht in een bos heeft voorgesteld een hardloopster te pakken. "Maar dan moet ze wel dood", zou P. daaraan hebben toegevoegd. Volgens P. is deze verklaring "complete onzin".

P. raakte geagiteerd over vragen van de advocaat-generaal, over het al dan niet bewust doden van Faber. P. ontkent dat met klem. "Het was een impulsieve handeling", beet hij de aanklager toe. "Ik heb er niet bij nagedacht."