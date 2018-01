Michael P. heeft moord Faber uitgebreid bekend

Michael P. heeft bekend dat hij op 29 september vorig jaar Anne Faber heeft ontvoerd, verkracht en vermoord. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Utrecht, waar een zogeheten pro-formazitting, dus niet-inhoudelijke zitting, over deze zaak was. Faber verdween eind september na een fietstocht, haar lichaam werd twee weken later gevonden.

Na zijn arrestatie heeft P. twee dagen gezwegen, maar daarna heeft hij volgens zijn advocaat Niels Dorrestein een „uitgebreide, gedetailleerde en bekennende” verklaring afgelegd. Ook zou hij spijt hebben. „Dat heeft hij getoond in intensieve en emotionele verhoren”, aldus Dorrestein. Op basis van P.’s aanwijzingen werd het lichaam van de vrouw gevonden.

De 27-jarige verdachte uit Zeewolde was woensdag zelf niet aanwezig in de rechtbank. Volgens Dorrestein is zijn cliënt wel van plan bij de inhoudelijke behandeling van de zaak aanwezig te zijn. Die staat gepland in juni.

Verscheidene vrienden en familieleden van Faber woonden de zitting wel bij, sommigen van hen vanuit een andere zaal met een videoverbinding. „De familie en vrienden vragen om rust”, aldus de officier van justitie.

De oom van Faber liet na afloop namens de familie weten dat de zaak heel zwaar en pijnlijk voor hen is. Ze worden goed op de hoogte gehouden door justitie, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. „Maar we moeten ons toch iedere keer weer schrap zetten.”

Het lichaam van de 25-jarige Faber werd na een vermissing van bijna twee weken op 12 oktober vorig jaar in Zeewolde gevonden. P. zat op dat moment vast in een kliniek in Den Dolder voor verschillende zeden- en geweldsdelicten in 2010. Omdat hij aan het einde van zijn straf zat, mocht hij onder voorwaarden naar buiten.

P. kwam in beeld nadat zijn DNA op de jas van Faber was aangetroffen. Die jas was gevonden tijdens een door familie en vrienden van Faber georganiseerde zoektocht in de omgeving waar ze verdween. Ook zijn bloedsporen van de studente gevonden in de auto die P. tot zijn beschikking had.

P. wordt volgende week voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Die observatie zal ruim een maand duren.