„Michael P. had in kliniek Den Dolder relaties”

Michael P. (27) had tijdens zijn verblijf in de forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder een relatie met een begeleidster. Ook had de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdwijning van Anne Faber een relatie met een patiënte die van hem zwanger raakte. Dat schrijft De Telegraaf.

Mogelijk speelde de affaire een rol bij de vrijheden die P. had. Hij kon de kliniek al sinds het voorjaar moeiteloos regelmatig verlaten. Hij had alleen een meldingsplicht. Meerdere bronnen rond het onderzoek bevestigen de relaties en het voor hem soepele regime aan De Telegraaf. Aventurijn zelf wilde woensdag niet reageren. Ook de Dienst Justitiële Inrichtingen weigert iets te zeggen over het regime van P. Justitie beschikt over een overzicht van de dagen waarop P. buiten was.