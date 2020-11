MH17-zitting begint later door technische problemen

Door technische problemen begint de zitting in het MH17-proces donderdag later dan gepland. De zittingen worden via een livestream getoond, mensen over de hele wereld volgen deze. De zitting zou om 10.00 uur beginnen, het is niet duidelijk hoe laat het nu gaat worden.

Deze week staat het monsterproces in het teken van de onderzoekswensen van de verdediging van verdachte Oleg Poelatov. De Rus is de enige van vier verdachten die zich door advocaten laat vertegenwoordigen. De andere drie verdachten - Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko - hebben niets laten horen.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines - onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur - werd op 17 juli 2014 neergeschoten boven het oosten van Oekraïne. Daar was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen. Alle inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, kwamen om het leven.