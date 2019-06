MH17-rechter Steenhuis deed al proces-Wilders

De rechter die is benoemd als voorzitter van de rechtbank die zich gaat buigen over het neerstorten van de vlucht MH17, Hendrik Steenhuis, was eerder al voorzitter van de rechtbank in de zaak tegen PVV-leider Geert Wilders.

Steenhuis zat voor in de zaak over de ‘minder Marokkanen’-uitspraak in 2016. De rechtbank werd toen (tevergeefs) gewraakt, maar dat had niet met Steenhuis te maken maar vermeende vooringenomenheid van een andere rechter.

De rechtszaak over vlucht MH17 begint op 9 maart volgend jaar in het Justitieel Complex Schiphol. De andere rechters worden later bekendgemaakt.