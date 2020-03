MH17-nabestaande: Benieuwd of er beelden van lancering Buk-raket zijn

Hij heeft er „vijfenhalf jaar naar uit zitten kijken.” Maandag woont nabestaande Hans de Borst (57) de start bij van het MH17-proces.

„Dit is een eerste stapje naar gerechtigheid. Ik ben blij dat de rechtszaak start”, vertelt De Borst maandagmorgen. Hij verloor bij de vliegramp op 17 juli 2014 in Oost-Oekraïne zijn 17-jarige dochter Elsemiek.

Hans de Borst, woonachtig in het Zuid-Hollandse Monster, kan maandag op Schiphol in de rechtszaal zelf de start van het megaproces bijwonen. Komende tijd hoopt hij samen met andere nabestaanden in Nieuwegein de strafzaak via schermen te volgen.

Het internationale onderzoeksteam JIT vervolgt vooralsnog vier mannen voor betrokkenheid bij het neerhalen met een BUK-raket van vlucht MH17. Geen van de vier zal maandag verschijnen voor de Nederlandse rechtbank.

Frustreert u dat?

Hans de Borst: „Dat de vier verdachten niet komen opdagen, was te verwachten. De kans is groot dat de rechter uiteindelijk een oordeel uitspreekt tegen deze mannen zonder dat ze daarbij zijn.

Ik ben wel blij dat een van de mannen zich laat vertegenwoordigen door advocaten. Als geen enkele advocaat van de verdachten zou optreden, is dat voer voor complotdenkers die menen dat de MH17-rechtszaak een spookproces is.

Als er eenmaal een gerechtelijke uitspraak ligt, is dat van belang voor de internationale rechtsorde. Dan zullen de Verenigde Naties zich moeten uitspreken. Grote kans dat Rusland in de VN het vonnis naast zich neerlegt, dat het land een veto uitspreek.

Toch is hoe dan ook de winst van het MH17-proces dat je niet zomaar kunt weglopen als je een massamoord pleegt.”

Hans de Borst

Gemonteerd

Een van de vier verdachten, de Russische ex-generaal Sergej Doebinski, beweert in het Algemeen Dagblad van zaterdag dat er „geen enkel bewijs” tegen hem is. Afgeluisterde, belastende telefoongesprekken zijn volgens Doebinski „gemonteerd.”

Wat vindt u van het verweer van Doebinski?

„Allerlei tegenstanders van het JIT roepen dat er bewijs in elkaar is gezet, dat er sprake is van nepnieuws. Rusland werkt het JIT tegen. Russen probeerden in 2015 de site van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid, die een rapport publiceerde over de MH17-ramp, te hacken.

Telkens komen de Russen met nieuwe theorieën die de MH17-ramp zouden moeten verklaren. Ze hebben geen enkel consistent verhaal. Zeker nu de rechtszaak start, denk ik: Nou is het afgelopen met al die Russische verhalen. Ik wacht het allemaal rustig af. Het JIT heeft onder zeer moeilijke omstandigheden bewijs verzameld. Ik hoop en verwacht dat justitie een sterke zaak heeft tegen de vier mannen.”

Afgelopen jaren zijn diverse bewijzen voor betrokkenheid van de Russen al in openbaarheid gebracht. Waar bent u benieuwd naar?

„Naar wat directe getuigen hebben te melden. Misschien hebben mensen bij het JIT foto’s of filmpjes ingeleverd waarop te zien is dat de BUK-raket wordt gelanceerd.”

Bent u bang voor confronterende beelden in de rechtszaal?

„Nee. Mijn moeder van 85 jaar zei treffend: Het ergste is gebeurd op 17 juli 2014. Toen verloren we Elsemiek. Overigens zit ik niet te wachten op beelden van wat er allemaal in de velden in Oost- Oekraïne is gevonden nadat daar het vliegtuig crashte. Hoe dan ook wil ik zo veel mogelijk weten over de toedracht van de ramp.”

