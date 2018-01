MH17-nabestaande: Bekijken van laatste camerabeelden familieleden is zalf voor de ziel

Heel droevig, maar ook heel mooi. Zo omschrijft Robbert van Heijningen uit Bolsward het bekijken van camerabeelden van drie geliefden die omkwamen bij de MH17-vliegramp in 2014.

„Dit hadden we niet willen missen”, zei Van Heijningen vrijdagmiddag. De uren daarvoor bekeek hij samen met zijn vrouw Loes bij een videobedrijf in Zoetermeer tal van camerabeelden. Materiaal van bewakingscamera’s op Schiphol, vanuit 52 verschillende posities.

Opnames van 14 juli 2014. Die dag werd vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne neergehaald door een Buk-raket. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen drie familieleden van Robbert van Heijningen: zijn broer Erik (54), diens vrouw Tina (49) en hun zoon Zeger (17).

Ongekamd haar

Nabestaanden kunnen sinds vorige week in Zoetermeer de camerabeelden te bekijken. Om de laatste uren van hun dierbaren te volgen.

Het echtpaar uit Bolsward zag vrijdagmiddag vooral bewegende beelden van Robberts broer Erik. „Hij was zoals altijd gehaast. Ongekamd haar. Hij kwam later dan zijn vrouw en zoon. We zagen hem richting de inceckbalie rennen. Typerend voor Erik. Waarschijnlijk heeft hij de trein gemist en is hij met een taxi gekomen. We zagen hem op het laatst even in de volle zon en dan om de hoek verdwijnen. De gate in, richting het vliegtuig. Toen was hij verdwenen. Heel symoblisch.”

Pleister

Ook van Eriks vrouw Tina en hun zoon Zeger zagen ze camerabeelden. „Tina en Zeger waren eerder dan Erik op Schiphol aangekomen. We zagen ze in alle rust staan.”

Hoewel de camerabeelden zeker niet haarscherp zijn, is Van Heijningen toch heel blij met het materiaal. „Ik ervoer het bekijken van de beelden als zalf voor mijn ziel. Het voelt alsof ik de ramp emotioneel kan afsluiten en het laatste stukje van de pleister is dichtgeplakt. Meer nabestaanden zeggen dat ze het zien van de camerabeelden heel waardevol vinden.”

Behulpzaam

Het had heel wat voeten in de aarde voordat nabestaanden de camerabeelden mochten zien. De privacy van andere reizigers zou in het geding zijn. Uiteindelijk kreeg Stichting Vliegramp MH17 toch voor elkaar dat familieleden de opnames mogen bekijken. „De overheid heeft op dit punt op zijn zachtst gezegd niet meegeholpen”, reageert Van Heijningen.

Tot zijn opluchting was de sfeer vrijdagmiddag bij het videobedrijf goed. In een zaal stonden drie monitoren. Naast het echtpaar Van Heijningen was nog een andere familie in Zoetermeer beeldmateriaal aan het bekijken. „De aanwezige rechercheurs waren buitengewoon behulpzaam. Dat gold ook de mensen van het videobedrijf.”

De familie uit Bolsward krijgt de camerabeelden van hun geliefden in bezit. „Uit privacyoverwegingen worden zo nodig gezichten van andere reizigers onherkenbaar gemaakt. We mogen de beelden niet delen met externe partijen, zoals de media.”

Bang

Een gesloten boek zal de MH17-ramp voor de familie uit Friesland nooit helemaal worden. Van Heijningen wacht in spanning op meer informatie over de exacte toedracht van de ramp. Wie is waar precies verantwoordelijk voor? Wie gaf opdracht de Buk-raket af te vuren?

Met zijn vrouw wil hij ooit nog eens naar Oost-Oekraïne, waar zijn familieleden omkwamen. „Een jaar geleden waren we daarvoor in de gelegenheid. Maar onze zoon Jasper, toen 14, was bang dat we niet meer terug zouden keren. Daarom ging die reis niet door.”