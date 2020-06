Mexicanen aangehouden bij vondst drugslab in Herwijnen

De politie heeft zaterdagochtend een groot drugslab opgerold in Herwijnen (Gelderland). Daarbij zijn twee Mexicaanse mannen en een Nederlandse man aangehouden.

Eerder was er informatie bij de politie binnengekomen dat op de locatie drugs werden geproduceerd. Een speciaal interventieteam van de politie deed om 05.00 uur ’s ochtends een inval op het terrein aan de Bloklandweg. In het ontdekte drugslab werd vermoedelijk crystal meth gemaakt, aldus de politie. Het lab wordt ontmanteld door specialisten bij de politie.

Vorige maand werden er in Oost-Nederland meerdere van dit soort drugslabs aangetroffen. Op 10 mei gebeurde dat in Achter-Drempt, op 25 mei in Willemsoord. Daar werden toen een Colombiaan, Amerikaan en Mexicaan aangehouden. Op 26 mei werden drie Mexicaanse mannen veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij grootschalige productie en bezit van drugs in een bedrijfspand in Wateringen. Zij waren in februari vorig jaar aangehouden in het lab.