Mexicaanse priester krijgt Geuzenpenning

De Mexicaanse priester Alejandro Solalinde Guerra (73) krijgt woensdag de Geuzenpenning. Met die penning worden hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten geëerd. De ‘padre’ richtte in 2007 in Mexico het opvanghuis Hermanos en el Camino (Broeders Onderweg) op. De priester biedt hiermee een veilige plek aan migranten die onderweg naar de VS vaak ten prooi vallen aan drugsbendes, aldus de organisatie.

Elk jaar wordt in de Grote Kerk van Vlaardingen op 13 maart de Geuzenpenning uitgereikt op initiatief van de Stichting Geuzenpenning. Die stichting is in 1987 opgericht door Nederlandse verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog.

Vorig jaar kreeg de organisatie Girls Not Brides de penning voor de wereldwijde strijd tegen kindhuwelijken. Bij Girls Not Brides zijn bijna duizend organisaties in bijna honderd landen aangesloten. Prinses Mabel is een van de oprichtsters van deze organisatie.

Andere ontvangers van de penning waren onder meer Human Rights Watch, Free Press Unlimited, Defence for Children International (DCI), de Tsjechische ex-president Václav Havel en de Colombiaanse politica Ingrid Betancourt.