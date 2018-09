Meurders moet weg bij Spijkers met Koppen

Felix Meurders moet afscheid nemen van het populaire radioprogramma Spijkers met Koppen. De 72-jarige radiocoryfee moet plaatsmaken voor een nieuwe presentator, omdat de NPO met het programma een jonger publiek wil aanboren. Een woordvoerder van BNNVARA bevestigt een bericht daarover van het AD. Spijkers met Koppen, dat volgende week het dertigjarig jubileum viert, doet het vooral erg goed onder oudere luisteraars.

Meurders zegt in de krant dat hij helemaal niet weg wil bij het programma. Hij presenteert het al 24 jaar, waarvan de laatste jaren samen met Dolf Jansen. Die laat weten af te wachten wie zijn nieuwe copresentator gaat worden: „Ik heb niet met heel veel mensen grote ruzie, maar er zijn er wel met wie ik dit programma niet zou doen.”

Overigens is er wat BNNVARA betreft geen sprake van een definitief pensioen voor Meurders. Maar bij welk programma of welke zender de presentator dan aan de slag gaat, is nog niet duidelijk. Spijkers met Koppen combineert interviews over actuele onderwerpen met cabaret en columns.