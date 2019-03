Metrostation zwaar beschadigd na plofkraak

Het metrostation Ganzenhoef in Amsterdam-Zuidoost is voorlopig nog niet toegankelijk voor reizigers. Door een plofkraak op een geldautomaat aan de Elsrijkdreef is flinke schade ontstaan bij de ingang van het station. Volgens een woordvoerster van vervoersbedrijf GVB ligt er veel glas en zijn het plafond en de toegangspoortjes beschadigd. Het is niet duidelijk wanneer reizigers er weer terechtkunnen.

De plofkraak werd gepleegd rond 03.30 uur. Omwonenden maakten melding van een harde knal. Twee verdachten zijn vermoedelijk op een scooter weggereden richting Diemen. Ze zijn nog voortvluchtig.

De politie heeft het station inmiddels weer vrijgegeven, nadat onderzoek was gedaan door onder meer de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Het is nog niet duidelijk of de daders iets buit hebben gemaakt.

De metro’s van vervoerbedrijf GVB rijden voorlopig niet verder dan station Diemen-Zuid. Buslijn 66 rijdt om en stopt voorlopig niet bij Ganzenhoef.