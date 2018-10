Metrostation Stadhuis R’dam ontruimd om asbest

Metrostation Stadhuis in Rotterdam is dinsdagmiddag ontruimd nadat bij werkzaamheden asbest was vrijgekomen. Het station is nog steeds volledig afgesloten en er rijden geen metro’s door het station op de Coolsingel. Vervoerder RET heeft bussen ingezet tussen metrostations Beurs en Centraal Station.

De asbestvezels werden ontdekt aan het einde van de ochtend. Toen om 13.30 uur de RET op de hoogte werd gesteld, is het station direct afgesloten voor de veiligheid van reizigers en medewerkers. De RET onderzoekt „de consequenties van de eventuele blootstelling voor hen”. RET kan niet aangeven hoe lang het schoonmaken van het station gaat duren. Het metrostation wordt momenteel verbouwd. Zo wordt het station groter en komen er extra noodgangen.

De RET roept reizigers die dinsdag op metrostation Stadhuis zijn geweest, zich te melden via RET.nl. Er zijn ook speciale trams ingezet om de reizigers tussen Beurs en Centraal Station te vervoeren. De beperkingen van het metroverkeer zorgen niet voor veel extra drukte in Rotterdam. Er zijn door de herfstvakantie minder reizigers dan normaal.