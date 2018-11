Metrostation Stadhuis R’dam maandag weer open

Reizigers kunnen vanaf maandag weer in- en uitstappen op metrostation Stadhuis in Rotterdam. Het station werd op 23 oktober gesloten omdat bij werkzaamheden asbest was ontdekt. Het station is gereinigd door een asbestteam dat 24 uur per dag heeft gewerkt.

Op twee plaatsen in het station zit nog asbest, maar dat zit vast en vormt geen gezondheidsrisico, zegt de RET. Deze laatste restanten asbest worden uit voorzorg wel verwijderd. Die werkzaamheden worden zoveel mogelijk in de nacht verricht. Reizigers zullen er geen hinder van ondervinden.