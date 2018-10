Metrostation R’dam nog 2 dagen dicht om asbest

Metrostation Stadhuis in Rotterdam blijft de komende twee dagen nog gesloten vanwege onderzoek naar het vrijgekomen asbest. In die periode rijden er ook ook geen metro’s tussen Beurs en Rotterdam Centraal.

Het station Stadhuis op de Coolsingel is sinds dinsdagmiddag gesloten nadat bleek dat er asbestvezels bij werkzaamheden waren vrijgekomen. Het onderzoek moet uitwijzen welke risico’s reizigers en medewerkers hebben gelopen. Ook moet duidelijk worden of maatregelen getroffen moeten worden en of die gevolgen hebben voor het metroverkeer.

Alle metro’s die dinsdag station Stadhuis hebben gepasseerd, krijgen nieuwe filters. Ook worden voertuigen extra schoongemaakt.

De RET roept reizigers die dinsdag op metrostation Stadhuis zijn geweest, zich te melden via RET.nl. Er worden speciale trams en bussen ingezet om de reizigers tussen Beurs en Centraal Station te vervoeren. De beperkingen van het metroverkeer zorgen niet voor veel extra drukte in Rotterdam. Er zijn door de herfstvakantie minder reizigers dan normaal.

Het metrostation wordt momenteel verbouwd. Zo wordt het station groter en komen er extra noodgangen.