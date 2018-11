Het metroverkeer rond station Zuidplein is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd door rookvorming onder een metrostel. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het station ontruimd en zijn de passagiers uit het station geleid.

De RET heeft de rails spanningsloos gemaakt, zodat de brandweer kan onderzoeken wat er aan de hand is. Volgens de Veiligheidsregio is geen sprake geweest van brand. De RET raadt reizigers aan bus of tram te nemen. Hoelang de stremming gaat duren is niet bekend.