Metro stil om man met vuurwapen, hond pakt hem

In Rotterdam is woensdag een metro stilgezet op station Binnenhof, nadat passagiers hadden gezien dat een man in het voertuig een vuurwapen bij zich droeg. De passagiers alarmeerden hierop medewerkers van de vervoersmaatschappij RET, die de hulp van de politie inriep.

De politie wilde de man inrekenen, maar die probeerde te ontsnappen. Daarbij gooide hij het vuurwapen in de bosjes. Met behulp van een politiehond kon hij toch worden aangehouden. Omdat de verdachte daarbij werd gebeten, is hij voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De man bleek naast het vuurwapen ook nog een mes bij zich te hebben. Beide wapens zijn door de politie in beslag genomen.