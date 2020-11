Metro schiet door stopblok en hangt op tien meter hoogte

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is in de nacht van zondag op maandag rond 00.30 uur een metro door een stopblok geschoten. Het voertuig hangt volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio op een hoogte van ongeveer tien meter. Er waren geen passagiers aanwezig in de metro. De machinist is niet gewond geraakt en heeft het voertuig zelfstandig kunnen verlaten, aldus de voorlichter.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en bekeken wordt hoe de metro kan worden geborgen. Mogelijk moet dat door een gespecialiseerd bedrijf worden gedaan, meldt MediaTV.

Hoe het ongeluk is gebeurd, is niet duidelijk.