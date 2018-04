Metro Rotterdam weert schennisplegers

Reizigers die medepassagiers betasten of zich op andere wijze seksueel misdragen in de Rotterdamse metro krijgen voortaan een reisverbod van vier weken voor de ondergrondse opgelegd. Vervoersmaatschappij RET laat weten dat het de maatregel neemt, omdat een kleine groep reizigers de afgelopen jaren vrouwen bleef lastigvallen met onzedelijk gedrag.

Volgens de RET ging het onder meer om schelden en intimideren en het maken van onzedelijke gebaren en handelingen. Vooral op de stations en in de metro is er overlast. Bij de RET zijn geen meldingen binnengekomen over onzedelijk gedrag in de bus en op de tram.

De maatregel tegen de reizigers die zich misdragen geldt voorlopig alleen in de metro. Later dit jaar houdt het vervoersbedrijf een proef met een reisverbod voor schennisplegers op de stations.