Metro Rotterdam stilgezet wegens aanhouding

De politie in Rotterdam heeft zondag een perron van het metrostation Wilhelminaplein en een metrostel ontruimd tijdens de aanhouding van twee mannen (van 23 en 26 jaar) die eerder betrokken waren bij een ruzie. De politie had een melding gekregen dat de mannen een vuurwapen hadden, maar dat bleek niet het geval. Wel was een van hen gewond aan zijn hand en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De twee Rotterdammers waren betrokken bij een ruzie bij een woning aan de Dordtselaan. De twee zouden de aanwezigen in de woning met de dood hebben bedreigd en een vuurwapen hebben getoond. Ook had een van hen een raam ingeslagen waardoor hij gewond was geraakt.

Daarna namen de mannen de metro in het metrostation Maashaven. De gealarmeerde politie liet het metrostel stilzetten bij het station Wilhelminaplein en liet het perron ontruimen. Vervolgens reed de metro langzaam verder en wachtten agenten met getrokken wapen het tweetal op.

Het metrostel werd eveneens ontruimd. De passagiers konden korte tijd later met een andere metrotrein verder reizen.