Metro keert niet meer terug als papieren krant op stations

De uitgave Metro stopt definitief als papieren krant. De krant verschijnt momenteel door de coronacrisis alleen maar online, maar de printeditie keert ook in de toekomst niet meer terug op de stations. Een woordvoerder van uitgeverij Mediahuis Nederland bevestigt berichtgeving hierover van De Telegraaf.

De coronacrisis heeft de gratis krant zwaar getroffen, bevestigt de woordvoerder. Het aantal reizigers in het openbaar vervoer viel drastisch terug, waarop de NS besloot vanaf 21 maart minder treinen in te zetten. Daardoor was het voor Metro niet langer rendabel om een papieren editie te verspreiden. Op vrijdag 20 maart verscheen de laatste Metro op papier. Aanvankelijk meldde de redactie op de website Metronieuws.nl dat dit slechts voor onbepaalde tijd zou zijn.

Metro is volledig afhankelijk van advertentie-inkomsten en de exploitatie was de laatste jaren al nauwelijks kostendekkend, staat in een verklaring aan het personeel van de uitgeverij. „De coronacrisis zal ook de komende periode aanhouden en, ondanks de inzet en betrokkenheid van de medewerkers, zal naar verwachting de omzet van de printuitgave daarna onvoldoende herstellen en dan leiden tot structurele verliezen. Daarom is besloten om definitief te stoppen met de printuitgave en alleen de digitale uitgave Metronieuws.nl voort te zetten om de belangrijke jongerendoelgroep te blijven bedienen.” Het besluit kost drie arbeidsplaatsen.

Metro kwam in juni 1999 voor het eerst uit, gelijktijdig met Sp!ts van de Telegraaf Media Groep (TMG). Nederland was na Zweden, Tsjechië en Hongarije het vierde land waar Metro actief werd. Vorig jaar vierde de krant het 20-jarig bestaan. Metro werd van maandag tot en met vrijdag gratis verspreid in het openbaar vervoer. In augustus 2012 kocht TMG de Nederlandse editie van Metro. De kranten gingen direct samenwerken om kosten te sparen en in 2013 werden ook de redacties samengevoegd. In juli 2014 maakte TMG bekend dat Sp!ts zou opgaan in Metro.