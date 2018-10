MeToo vergroot bewustwording

Een jaar na de opkomst van de #MeToobeweging denkt bijna 60 procent van de vrouwen dat het iets heeft opgeleverd. Dat bleek maandag uit een peiling van EenVandaag onder ruim 21.000 mensen.

De ondervraagde vrouwen zijn vooral positief omdat er nu aandacht is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mannen daarentegen zijn wat negatiever: vier op de tien denken dat we er iets mee zijn opgeschoten.

Een deel van de ondervraagde mannen geeft aan dat ze het niet terecht vinden dat hun gedrag nu onder een vergrootglas ligt. Een op de vijf respondenten geeft aan dat #MeToo hen heeft aangezet tot nadenken over hun eigen gedrag. Zeven procent van de ondervraagde mannen en 4 procent van de vrouwen zeggen dat ze in het afgelopen jaar minimaal één keer hun gedrag hebben aangepast naar aanleiding van de #MeToodiscussie.

Veel mensen zijn al wel #MeToo-moe: 69 procent geeft dat aan. De discussie blijft te veel hangen in „blaming en shaming”, zegt een ondervraagde. Op de vraag wie er iets moet doen om een blijvende verandering teweeg te brengen ziet ruim de helft (54 procent) daar geen rol in voor de overheid, een derde (34 procent) wel. Dan zou er bijvoorbeeld een verplichte gedragscode voor bedrijven moeten komen of een voorlichtingscampagne.

Festivals, poppodia en clubs slaan de handen ineen om ongewenst seksueel gedrag te voorkomen. Ze startten daarom zaterdag de campagne ”Ben je oké?”. De bedoeling is dat bezoekers van uitgaansgelegenheden bij het zien van ongewenst seksueel gedrag polsen of de persoon die het overkomt, ermee instemt. De campagne is een initiatief van Rutgers (kenniscentrum seksualiteit) en de verenigde poppodia en festivals (VNPF), Celebrate Safe (platform voor veilig uitgaan) en No Thanx!, dat aandacht vraagt voor seksuele intimidatie tijdens het stappen.