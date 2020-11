Meteorologische winter begint allerminst koud

De start van de meteorologische winter betekent dinsdag nog geen winterse dag. Met 8 tot 10 graden wordt het volgens Weeronline zelfs de warmste dag van de week. Aan het einde van de week duikt de temperatuur wel wat omlaag.

Na een waterkoude laatste dag van november gaat december wisselvallig en zacht van start. Dinsdagochtend trekken nog buien over het land, later op de dag wordt het droger en komt er ruimte voor de zon. In het oosten wordt het 8 graden, aan zee kan het kwik oplopen tot 10 graden. Er staat een matige zuidwestenwind, die aan zee vrij krachtig kan zijn.

Ook woensdag en donderdag is het met 6 tot 8 graden niet erg koud. De zon laat zich echter weinig zien. Woensdag blijft het wel droog, donderdag kan een beetje regen vallen.

Lagere temperaturen worden vrijdag en zaterdag verwacht, als een oostenwind koudere lucht naar ons land brengt. Het wordt overdag niet warmer dan 5 graden en in de nacht kan het licht gaan vriezen. Er kan ook wat neerslag vallen. Volgens het weerbureau zal dat hoogstwaarschijnlijk in de vorm van regen zijn, landinwaarts is een kleine kans op natte sneeuw.

Ook zondag en begin volgende week blijft het waarschijnlijk iets kouder dan in deze tijd van het jaar gebruikelijk is.