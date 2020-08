Meteorologische herfst begint met een vleugje nazomer

De meteorologische herfst begint komende dinsdag, maar volgens het weerbureau Weeronline wil dat nog niet zeggen dat het gelijk herfstachtig weer is. De laatste jaren was er nog wel eens een mooie nazomer. Ook dit jaar is er aan het eind van de week kans op aangenaam nazomerweer.

Na een wisselvallige laatste week van de zomer wordt het weerbeeld de komende dagen rustiger. De wind gaat liggen en ook de kans op buien neemt steeds verder af. De eerste twee dagen van de meteorologische herfst verlopen overwegend droog met stapelwolken en ook is er hier en daar ruimte voor de zon. Waar de wind eerst koele lucht uit het noorden naar onze streken voerde, draait de wind nu richting het zuidwesten en daarmee wordt warmere lucht aangevoerd.

Dinsdag en woensdag stijgt de temperatuur in de middag naar 18 tot 21 graden. Daarmee is het iets minder warm dan gebruikelijk in de eerste dagen van september. Normaal is het 20 tot 22 graden. Omdat er maar weinig wind staat is het wel aangenaam buiten, zeker wanneer de zon een tijdje schijnt.

Na woensdag wordt het geleidelijk warmer en vrijdag komen de maxima uit op 21 tot 24 graden.