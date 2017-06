Meteoriet neergestort in Noord-Holland

In Nederland is begin dit jaar een meteoriet gevonden in het Noord-Hollandse Broek in Waterland. De meteoriet kwam terecht op een schuurtje en verbrijzelde een dakpan, maakte onderzoekscentrum Naturalis Biodiversity Center maandag bekend.

Volgens de onderzoekers gaat het om een bijzondere vondst. In de laatste tweehonderd jaar zijn er maar zes meteorieten gevonden in Nederland. De steenmeteoriet heeft een gewicht van ongeveer een halve kilo.

Naar schatting komt er één meteoriet van deze grootte per drie tot vier jaar terecht in Nederland, maar ze worden meestal niet gevonden. Volgens de wetenschappers van Naturalis komt de meteoriet waarschijnlijk van een voormalige miniplaneet in een baan om de zon, tussen Jupiter en Mars.