Meteen naar huis met nieuwe schouder

Het Waterlandziekenhuis in Purmerend heeft naar eigen zeggen voor het eerst in Nederland een schouderprothese geplaatst in dagbehandeling. „De patiënt kwam ’s ochtends nuchter voor de operatie en kon dezelfde dag naar huis. Normaal gesproken houdt deze ingreep patiënten twee tot drie dagen in het ziekenhuis”, aldus een woordvoerder.

„Thuis gaan patiënten verder aan de slag met hun herstel. Uiteraard houden we regelmatig contact met de patiënt om een vinger aan de pols te houden”, zegt orthopedisch chirurg Derk van Kampen. In zijn ziekenhuis krijgen vijftig mensen per jaar een nieuwe schouder.

Het aanbrengen van een vervangend schoudergewricht gebeurt veelvuldig bij mensen met een ‘versleten schouder’ of afgescheurde pezen.