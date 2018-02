„Met Willem was het nooit gezellig”

Het was nooit gezellig met Willem Holleeder. Niet vóór de aanslag op Cor van Hout in 1996 en al helemaal niet daarna. „Er was altijd wel iets”, zei Sonja Holleeder dinsdag, aan het begin van haar getuigenverhoor in de gerechtsbunker in Amsterdam.

Sonja Holleeder heeft dinsdag voor de tweede achtereenvolgende dag plaatsgenomen in de getuigencabine, om ter zitting te worden gehoord. Maandag heeft zij een reeks vragen van de rechtbank beantwoord, dinsdag is het de beurt aan Sander Janssen, de advocaat van Willem Holleeder.

De sfeer tussen de vragenstellende raadsman en de getuige lijkt gespannen. Sonja Holleeder is niet bereid iedere vraag te beantwoorden. Zij gaf te kennen dat zij niet doorgezaagd wil worden over haar relatie met haar partner Cor van Hout.

Van Hout, die in 1983 samen met Willem Holleeder biermagnaat Heineken ontvoerde, werd in 2003 geliquideerd. De moord staat op de aanklacht tegen Holleeder. Eerdere aanslagen op zijn leven werden in 1996 en 2000 gepleegd.

Advocaat Janssen merkte op dat Sonja „een gitzwart beeld” heeft geschetst over haar verhouding met haar broer Willem. Volgens Janssen lijken er aanwijzingen te zijn dat dat niet altijd het geval is geweest. Hij houdt Sonja een reeks afgeluisterde telefoongesprekken van lang geleden voor, om zijn twijfels concreet te maken.