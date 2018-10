Met trauma’s terug van een schoolreisje in Palu

De natuur heeft er iets paradijselijks, Sulawesi geldt als een van de mooiste gebieden van de Indonesische archipel. Deze prachtige omgeving veranderde anderhalve week terug in een rampgebied. Medewerkers van Mission Aviation Fellowship (MAF) draaien overuren bij de hulp aan slachtoffers.

MAF heeft 150 medewerkers en 15 vliegtuigen gestationeerd in de regio rondom Sulawesi, in Papoea en Kalimantan. Eén daarvan kwam vorige week dinsdag als eerste aan in het rampgebied.

Een van de eerste acties was de hulp aan een groep kinderen die op schoolreisje waren in de stad Palu. De kinderen hadden dagenlang in een enorme chaos gezeten, vertelt Teije Brandsma, woordvoerder van MAF Nederland. „Ze waren op schoolreisje toen ineens alles om hen heen in elkaar stortte. De hele stad lag in puin. De kinderen moesten vervoerd worden naar een plek zo’n 80 kilometer verderop. Ze waren doodsbang. Het had iets heel tegenstrijdigs: de natuur op het eiland Sulawesi behoort tot de mooiste van de hele Indonesische archipel, ze heeft iets paradijselijks. En ineens staat die natuur tegen je op. Dat contrast is zo groot. In deze mooie omgeving gingen de kinderen het vliegtuig in, terwijl ze zojuist de meest traumatische ervaringen van hun leven hadden meegemaakt.”

MAF heeft in Indonesië een bijzondere positie. Waar veel internationale hulporganisaties worden geweerd, kan MAF het werk op de ramplocatie blijven doen. Brandsma: „We hebben een Indonesische afdeling die werkt met Indonesiërs. Indonesiërs helpen onder de vlag van Yayasan MAF Indonesia hun landgenoten. Ze maken overuren met de ondersteuning van de autoriteiten bij de hulp aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Sulawesi. Vooral artsen en medicijnen worden via luchttransporten door hen afgeleverd.”

Bij een ramp als deze doet zich iets merkwaardigs voor, zegt Brandsma. „De grond gaat zich als vloeistof gedragen, waardoor wegen kapotgingen en dorpen onbereikbaar werden. Sommige wegen zijn compleet verdwenen. Juist in die situatie kan MAF iets betekenen: wij bereiken de onbereikbaren. Alleen is er niet in elk dorp een landingsbaan. Daarom werken we voor de voedseltransporten nauw samen met Helivida, een hulporganisatie die helikopters inzet. Intussen zijn artsen, medicijnen en honderden kilo’s aan voedsel naar dorpen in het getroffen gebied gebracht.”

Bijna 2000 slachtoffers

Volgens de jongste cijfers zijn er bijna 2000 mensen om het leven gekomen bij de aardbeving op 28 september. Door de beving ontstond er een tsunami van 6 meter hoog die delen van de noordelijke kust verwoestte. Het zwaarst getroffen zijn de 380.000 inwoners van de stad Palu, hoofdstad van de provincie Centraal-Sulawesi.

„Via onze Indonesische collega’s kunnen we een bijdrage leveren aan het ondersteunen van de lokale autoriteiten”, zegt Adri van Geffen, directeur van MAF-Nederland. „Dit is waar we goed in zijn: mensen die afgesloten zijn van de buitenwereld hulp verlenen.”

Geven voor de slachtoffers

Woensdag is de Nationale Actiedag voor Sulawesi. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) werft gezamenlijk fondsen voor hulpverlening aan de slachtoffers van de ramp (Giro 555).

Ook het Christelijke Noodhulpcluster vraagt aandacht voor de ramp en de hulp die wordt geboden. Het cluster bestaat uit de organisaties Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord & Daad en ZOA.

Zondag wordt er in menig Nederlandse kerk voor de getroffenen gecollecteerd.