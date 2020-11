Met lockdown bedreigde regio’s kijken cijfers nog even aan

De drie veiligheidsregio’s waar volgens premier Mark Rutte een regionale lockdown dreigt, hopen dat de besmettingscijfers de komende dagen gaan dalen. In Twente is de laatste dagen een „stevig dalende lijn” te zien die zich hopelijk doorzet, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Ook Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hopen op zo’n daling.

De regio’s kijken de ontwikkelingen van de komende dagen nog even aan voor ze zich gaan beraden op extra strenge maatregelen die in hun gebied misschien nodig zijn. Ze komen woensdag niet bij elkaar voor een spoedoverleg. Wel overlegt elke regio woensdag in eigen kring over de dinsdag afgekondigde strengere coronamaatregelen en de vooruitzichten.

De besmettingscijfers in Twente, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid waren de afgelopen dagen zeer hoog in vergelijking met de rest van het land. Maar ze lijken zich nu te stabiliseren, al waarschuwt Twente dat er daar nog niet gesproken kan worden van een echte dalende tendens. „Daarvoor moeten we over meer dagen duidelijk afnemende cijfers hebben.”

Als een regio toch extra strenge maatregelen moet nemen, dan gaat het waarschijnlijk om een avondklok, sluiting van alle winkels behalve supermarkten en mogelijk ook sluiting van scholen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zei woensdag bij RTV Rijnmond dat hij „ervan zou balen als dat moet.”