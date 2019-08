„Met legale cannabis niet minder misdaad”

De legalisering van de productie en het gebruik van cannabis leiden niet direct tot minder drugscriminaliteit. Die conclusie trekt een delegatie van de Nederlandse politie na een werkbezoek aan Canada, meldde de Volkskrant dinsdag. Dat land legaliseerde in oktober 2018 cannabis.

„Qua criminaliteit zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat het nieuwe cannabissysteem de criminelen de wind uit de zeilen heeft genomen”, concludeert bestuurskundige Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde in Tilburg en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie.

Het lijkt er nog niet op dat de illegale handel in cannabis in Canada wordt teruggedrongen door de legalisering. Omdat criminele producenten geen belasting betalen, kunnen zij mede daardoor de cannabis ver onder de door de overheid vastgestelde prijs verkopen. Bovendien is er sprake „van een verwevenheid van legale en illegale cannabisproductie”, zei Tops maandag op een drugsconferentie in Doorn. Zo wisten stromannen van criminelen vergunningen voor legale cannabisteelt te bemachtigen.